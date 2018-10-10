Microsoft отозвала обновление Windows 10 October 2018 Update после жалоб на удаленные файлы. Проблема затронула лишь одну сотую процента пользователей новой версии 1809. Специалисты также установили причину и опубликовали объяснение на официальном сайте компании.

Во всем виновата функция перенаправления известных папок Known Folder Redirection (KFR). Она меняет расположение пользовательских директорий ("Документы", "Изображения" и так далее) со стандартного c:\users\<username>\<folder name> на другое. При этом создается символическая ссылка на данные, но сами они никуда не перезаписываются.

Проблема возникла после апрельского апдейта. Некоторые пользователи сообщили, что KFR создает лишнюю пустую папку. Новый код в октябрьском обновлении должен был просто убрать эти дубли, но из-за ошибки вместо копии "убивалась" старая папка со всеми данными.

С проблемой столкнулись даже пользователи, включившие автосохранение своих папок в OneDrive. Те же симптомы наблюдались при использовании KFR для перенаправления папки на другой диск или в существующую папку OneDrive.

Microsoft подготовила исправление и уже тестирует его на участниках программы Windows Insider. Обновление может появиться в ближайшее время, а пока пользователям советуют позаботиться о резервной копии.

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