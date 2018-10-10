По факту взрывов на 6 арсенале возле города Ичня возбудили уголовное дело, а главной версией случившегося навали диверсию. Об этом в среду, 10 октября, заявил в комментарии журналистам генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

"Практически во всех случаях основной версией следствия относительно событий в Харьковской области, в Винницкой области, а со вчерашнего дня - в Черниговской области является диверсия", - сказал Луценко.

По словам Луценко, первой версией следствия была халатность, однако она отпала после показаний военнослужащих.

"У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией является диверсия. Мы находимся в состоянии войны и уничтожение военных баз является одной из целей врага", - добавил генпрокурор.

Он также сообщил, что на 6 арсенале большинство снарядов были перенесены в подземное хранилище, и потому уцелели.

Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.

Петр Порошенко срочно созвал силовиков.

Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.

По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.

Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.

По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.

В то же время, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что был уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые Украина не производит.

С военных складов до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов.

Примерно в 17:20 вблизи военных складов произошел новый мощный взрыв.

Президент Украины Петр Порошенко озвучил три основные версии случившегося и потребовал провести проверку тех, кто был ответственен за охрану арсенала в ночь перед взрывами.

После 18:00 было зафиксировано увеличение интенсивности взрывов, которое длилось почти час.

Ближе к вечеру люди начали постепенно возвращаться в город.

Тем временем, Петр Порошенко поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО.

С 10 октября по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов.

ГСЧС планирует разминировать прилегающую к горящему военному арсеналу территорию до 15 декабря.