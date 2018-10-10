В Ивано-Франковской области отменили занятия в школах [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области растет количество заболевших корью. Об этом сообщает пресс-служба Надворнянской райгосадминистрации.
В связи с этим в Надворнянском районе области временно отменили занятия в школах. Районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала, что эпидемическая ситуация в Тисменичанской ООШ I-III ст. и Верхнемайданской ООШ I-III ст. ухудшилась.
Чтобы количество заболевших не увеличивалось, с 9 октября по 12 октября отменили занятия. Правда, в структуру учебного года тоже внесли изменения: осенние каникулы были перенесены.
Ранее мы писали о том, что на Прикарпатье вводят карантин из-за вспышки кори.
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