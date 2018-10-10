В Ивано-Франковской области растет количество заболевших корью. Об этом сообщает пресс-служба Надворнянской райгосадминистрации.

В связи с этим в Надворнянском районе области временно отменили занятия в школах. Районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала, что эпидемическая ситуация в Тисменичанской ООШ I-III ст. и Верхнемайданской ООШ I-III ст. ухудшилась.

Чтобы количество заболевших не увеличивалось, с 9 октября по 12 октября отменили занятия. Правда, в структуру учебного года тоже внесли изменения: осенние каникулы были перенесены.

Ранее мы писали о том, что на Прикарпатье вводят карантин из-за вспышки кори.