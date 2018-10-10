6 октября в Днепре на улице Исполкомовской, 24а, убили сотрудника прокуратуры Полиция задержала подозреваемого прямо на месте преступления, сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Днепровской области Анны Старчевской.

По ее словам, в Днепре убили мужчину 1983 года рождения. Подозреваемого, 1983 года рождения, задержали прямо в квартире в порядке статьи 208 УК Украины. по имеющейся информации, погибший пришел на вечеринку к своему другу. Компания всю ночь гуляла дома и распивала спиртные напитки. Само убийство могло случится на почве внезапного конфликта, на глазах одной из девушек, которая отдыхала в компании. Еще две женщины в этот момент спали.

Погибший работал в прокуратуре около 4-х лет. По мнению следователей, убийство вряд ли связано с профессиональной деятельностью. 8 октября подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 14 дней. Судебные разбирательства продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в Днепре ударом в сердце был убит прокурор.