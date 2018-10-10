Режиссер "Стражей Галактики" уходит к главному конкуренту Marvel [ Редактировать ]
Режиссер двух частей "Стражей Галактики" нашел работу у главного конкурента студии Marvel. Джеймс Ганн займется созданием супергеройского кино в рядах DC. Кинематографист напишет сценарий для сиквела суперзлодейского боевика "Отряд Самоубийц", сообщает The Hollywood Reporter.
На данной стадии у проекта еще нет режиссера, и не исключено, что им также станет Ганн.
21 июля Джеймса Ганна уволили с должности режиссера третьих "Стражей" из-за скандала с постами в Twitter. С 2008 по 2011 год он публиковал шуточки на тему СПИДа, изнасилования и педофилии.
Работу над продолжением "Стражей Галактики" прекратили, судьба фильма остается неизвестной.
Ранее звезда последнего фильма Marvel признался в наркотической зависимости.
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