Нападение на украинскую журналистку: преступник задержан [ Редактировать ]
К управлению полиции доставили мужчину, который во время акции под зданием МВД Украины облил кефиром журналистку, и еще трех активных участников столкновения. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.
"Мужчину, который облил журналистку, и трех активных участников потасовки доставили в управление полиции для установления их анкетных данных. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка их действиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас журналистка пишет заявление, которое будет рассмотрено, в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщалось, на акции под стенами МВД, которая состоялась 10 октября, один из мужчин напала на журналистку телеканала NewsOne.
по теме
В Киеве на глазах у полиции напали на журналистку
В среду, 10 октября, националисты напали на журналистку телеканала NewsOne Анастасию Пшеничную
Мужчина 5 лет поливал искусственные цветы по просьбе покойной жены
Мужчина спустя 5 лет узнал, что поливал искусственный цветок
Взрывы в Ичне: в ГПУ назвали основную версию
По факту взрывов на 6 арсенале возле города Ичня возбудили уголовное дело
В носу у мужчины "поселился" паразит (видео)
Мужчина обратился к врачам из-за живой пиявки, сидевшей у него в носу
Масштабное наводнение в Испании унесло жизни 10 людей (видео)
Жертвами наводнения на испанском острове Майорка унесло жизни уже нескольких человек