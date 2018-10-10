К управлению полиции доставили мужчину, который во время акции под зданием МВД Украины облил кефиром журналистку, и еще трех активных участников столкновения. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

"Мужчину, который облил журналистку, и трех активных участников потасовки доставили в управление полиции для установления их анкетных данных. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка их действиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас журналистка пишет заявление, которое будет рассмотрено, в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, на акции под стенами МВД, которая состоялась 10 октября, один из мужчин напала на журналистку телеканала NewsOne.