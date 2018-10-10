Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение социальной защиты военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих", - говорится в сообщении.

Реализация закона позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой отечества и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым владеют члены семей лиц умерших в статусе военнослужащего.

Законом предусматривается предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или погибли или умерли уже после увольнения со службы.

Также расширен перечень оснований для получения единовременного пособия военнослужащими и предоставлено право на получение единовременного денежного пособия членам семей иностранцев и лиц без гражданства, погибших или умерших после увольнения со службы вследствие заболевания, ранения, контузии или увечья, полученных при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

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