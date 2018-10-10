На российского музыканта, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, напал поклонник. Об этом сообщил сам артист на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с синяком под глазом. Снимок появился на официальном аккаунте после того, как были удалены все остальные посты.

К фотографии артист добавил стих, посвященный возмущенному поклоннику. Судя по содержанию стиха, именно от рук поклонника Шнуров заработал фингал.

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