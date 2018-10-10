Війну на Донбасі можна завершити за день - Александр Хуг [ Редактировать ]
Війну на Сході можна завершити за один день. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу - висловив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг. Термін його повноважень спливає наприкінці цього місяця і він прилетів відзвітувати про ситуацію на Донбасі до Європарламенту. Олена Абрамович розкаже більше.
Була би політична воля усіх без винятку сторін конфлікту і війну на Донбасі реально зупинити за одну ніч, вважає Александр Хуг. За його словами, про це свідчать численні режими припинення вогню, які оголошували вже півтора десятка разів, і всі вони демонстрували свою хоч і тимчасову - але ефективність.
"Технічну, тобто військову частину цього конфлікту, можна завершити досить швидко. Я б сказав, за ніч чи навіть менше. Дати наказ, припинити вогонь, відвести техніку, почати розмінування - це принципові заходи, які, як ми знаємо, залежать від сторін", - говорить Александр Хуг, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Мінські домовленості не виконуються, і це очевидно, зазначив Хуг. І визнав - навіть якби Україна повністю їх дотримувалась і не відкривала вогню у відповідь, це не поліпшило б ситуації. Проте доброю ознакою того, що цей конфлікт таки можна розв'язати, є відсутність підпільної ворожнечі.
"В інших конфліктах я спостерігав ситуації, коли військові дії "підігрівала" обопільна ненависть одне до одного по всій лінії зіткнення, чого ми тут не бачимо. Більшість українців, з якими ми говорили, незалежно від того, чи на боці уряду вони чи проти, ідентифікують себе як українці. І кажуть, що не хочуть цього конфлікту і прагнуть його завершення", - говорить Александр Хуг, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Позитивним моментом є і той факт, що лінію розмежування щодня перетинають до сорока тисяч українців. Це чіткий сигнал, що люди не вірять у цей кордон, зазначив Хуг. Але поставити крапку в цій справі можуть не мирні люди і не окремо взяті солдати. А лише політики найвищого рангу всіх без винятку підписантів Мінських домовленостей.
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