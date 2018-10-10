У ГПУ назвали основні причини вибухів під Ічнею [ Редактировать ]
Те, що склад боєприпасів в Ічні не був готовий до можливих диверсій - сьогодні підтвердив і Генпрокурор. Юрій Луценко розповів: у серпні арсенал перевіряли на захищеність від втручання ворога, врешті - керівника складу звільнили. Проте досі - жодних заходів з посилення безпеки не провели.
"Перша версія про недбалість в Чернігові відпала від учорашнього дня після показів військовослужбовців у нас є підстави говорити, що найбільш вірогідно. Версією також є диверсія. Це очевидно. Ми знаходимося в стані війни і, безумовно, знищення військових баз є одною із цілей ворога. Тому я поділяю стурбованість громадськості про неналежний стан охорони цих баз", - говорить Юрій Луценко, генеральний прокурор України.
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