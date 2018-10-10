Украинский певец Виктор Павлик рассказал о смертельной болезни его сына. Виктор собирает деньги на лечение сына и готов продать свою коллекцию гитар. Об этом пишет "Страна".

По словам Виктора, болезнь у его сына проявилась неожиданно и началась с проблем с ногами.

Какое-то время начали у него неметь ноги, и с каждым днем все больше и больше. И за неделю его, как говорят, просто "скосило" - отказали ноги. Его госпитализировали. Конечно, диагноз дали не сразу, потому что делали анализы. В один день, когда я его посещал, он сказал, что ног совсем не чувствует.

По словам артиста, 11 сентября Павлу сделали операцию - вырезали опухоль и вставили имплант. После этого он начал понемногу двигаться и вставать. Но когда отдали биоматериал на исследование, оказалось, что образование злокачественное.

Ему сделали операцию в институте нейрохирургии - была опухоль в области позвонка где-то между лопаток, ближе к шее. Опухоль уже начала разъедать костную ткань. Этот материал отдавали на анализ в три лаборатории - все показали одно и то же. Он сейчас на инвалидном кресле, не ходит, хотя после операции улучшения есть. Это такая болезнь, которую надо лечить за границей, а это сотни тысяч долларов. Пока что четкой суммы нет", - рассказывает Павлик.

Артист рассказал, что многие люди отозвались на его просьбу о помощи и шлют деньги на карточку.

Люди поддерживают очень и шлют, кто сколько сможет, кто 100, кто 50, кто тысячу, кто 5 тысяч, кто 20 тысяч гривен высылает. Это очень приятно, меня распирает гордость от того, что у меня есть такие люди, которые ко мне так хорошо относятся. Я безгранично благодарен.

Виктор Павлик также отметил, что на лечение сына потратит не все полученные средства. Все, что останется, отдаст на благотворительность. Также он хочет продать свою коллекцию гитар.

У меня есть небольшая коллекция гитар - когда-то ее собрал, потому что имею интерес к этому. У меня несколько десятков гитар, коллекционных, эксклюзивных, я хочу их продать. Мне много людей пишут "продай свои гитары" - так купите, я готов. Можно писать мне в официальные соцсети - кто хочет, пишите. Ну и обращаюсь ко всем, кто как может, помогите и помолитесь за моего сына Павлика.

Ранее мы писали о том, что в семье Виктора Павлика случилась беда.