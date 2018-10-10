Нідерланди скоротять викиди парникових газів [ Редактировать ]
Уряд Нідерландів має скоротити викиди парникових газів вже до кінця 2020 року - швидше, ніж планувалося. Таке рішення ухвалив Гаазький апеляційний суд, зазначивши, що влада надто мало робить для того, щоб запобігти змінам клімату.
Позов до суду подали захисники довкілля. схожі процеси нині тривають у кількох країнах світу. За інформацією ООН, такі "безпрецедентні" заходи потрібні, аби втримати глобальне потепління в межах півтора градуса Цельсія.
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