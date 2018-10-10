США змінять посла в ООН [ Редактировать ]
Дональд Трамп розгляне п'ять кандидатур на заміну посла в ООН і ухвалить рішення найближчими тижнями. Про це він заявив журналістам.
Серед претендентів - і колишня заступниця радника з питань нацбезпеки Білого дому Діна Пауелл.
Напередодні Ніккі Гейлі подала у відставку з посади посла США в ООН. Деякі ЗМІ називали можливим кандидатом на заміну Гейлі дочку Трампа - Іванку. Однак напередодні та спростувала цю інформацію.
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