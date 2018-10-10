Жена банкира потратила в универмаге 21 миллион [ Редактировать ]
Жена банкира Джахангира Хаджиева незаконно потратила 21 миллион долларов в фешенебельном лондонском универмаге Harrods. Против семьи Хаджиева власти Британии в рамках борьбы с отмыванием денег, впервые применили новый закон о борьбе с коррупцией, пишет Daily Mail.
Суд Лондона постановил изъять элитную недвижимость в британской столице, оформленную на Зарину Хаджиеву. Кроме того, бывший председатель в свое время обанкротившегося Международного банка Азербайджана находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве и хищении государственных средств.
55-летняя супруга банкира, использовала для покупок 33 кредитные карточки, выпущенные банком ее мужа. В числе ее покупок - ювелирные изделия от Cartier и Boucheron. Она путешествовала на частном реактивном самолете Gulfstream, жила в роскошном особняке в центре Лондона стоимостью свыше 15 миллионов долларов (он представляет собой два соединенных в один соседних дома). Семье также принадлежит еще несколько дорогих объектов недвижимости.
Замира заявила, что муж выделял ей на расходы по 26 тысяч долларов в месяц, а также дарил подарки стоимостью в миллион-полтора долларов. Однако после его ареста ее финансовое состояние пошатнулось, и она была вынуждена "продавать фамильное серебро" на аукционе Christie’s. Замира Хаджиева покинула Азердайджан, опасаясь за свою безопасность и надеялась получить убежище в Великобритании.
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