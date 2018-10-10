В Украине усовершенствовали программу обеспечения населения доступным жильем. Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает "Урядовий портал".

"Реализация госпрограмм "Доступное жилье" и "Молодежное кредитование" должна соответствовать требованиям времени. Удовлетворять в первую очередь потребности тех, кто действительно нуждается в решении жилищного вопроса. Мы обеспечиваем 30% компенсации приобретения доступного жилья от государства или местных бюджетов и 50% компенсации для внутренне перемещенных лиц и участников АТО", - сказано в сообщении.

Участники соответствующих программ имеют возможность приобрести готовую квартиру от застройщика.

"Для семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, снизили уровень среднемесячного дохода с 5 до 3 размеров среднемесячной заработной платы в подсчете на душу населения в соответствии с регионом", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Участники программы самостоятельно будут выбирать банк, где оформлять кредит на покупку квартиры. Жилье, полученное по льготным программам, запрещено продавать в течение 3 лет.

"Важно, чтобы программа "Доступное жилье" была действительно доступной. Чтобы у нас не было покупки квартир 140-150 квадратных метров, как это было раньше. Поэтому, мы ограничиваем количество квадратных метров, которые могут купить по программе", - резюмировал Зубко.

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