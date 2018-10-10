В квартиру координатора праворадикальной организации Cи-14 Сергея Мазура - бросили гранату. Инцидент произошел в Борисполе, около полуночи. Злоумышленники бросили гранату в открытую форточку. Осколками РГД-5 ранило отца активиста, его госпитализировали.

Во время взрыва, дома также находился сам Мазур и его мать. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Рассматривают несколько версий - российский след или месть бандформирований.

"Зараз поліцією Київської області створена слідчо-оперативна група на чолі із заступником начальника поліції який буде очолювати цю слідчо-оперативну групу. Збирати і аналізувати всю інформацію, яку зберуть працівники кримінального блоку. Ми збираємо всі свідчення, ми шукаємо свідків і от коли буде проаналізовано ці всі матеріли, можливо буде перекваліфікація на важчу статтю. Це, можливо, буде й тероризм", - говорит Николай Жукович, начальник отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области.