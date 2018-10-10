Украина планирует перенять опыт НАТО в реабилитации ветеранов. Об этом говорили в Парламентском комитете по вопросам соцполитики. На встрече присутствовали украинские депутаты, представители Министерства обороны, здравоохранения и ветеранские организации. Вместе с делегатами из Великобритании и США разработали план работы с военными в Украине. А также, обсудили необходимость создания профильного Министерства.

"Трастовый фонд НАТО был основан в 2014 году, и тогда же мы получили запрос от президента на реабилитацию бойцов АТО. Путь, который мы начали будет продолжаться по крайней мере четыре года - до 2020. В том числе, благодаря Болгарии, которая согласилась быть спонсором этого проекта", - говорит Фредерик Пежо, исполнительный менеджер трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации.

"Я запропонував розробити воєнно-медичну доктрину, побудувати чітку вертикаль засобів, заходів, центрів - які будуть дбати про нашого солдата. Розробити стратегію реабілітації. Та передбачити в рамках цієї доктрини створення урядового органу, який опікуватиметься не лише солдатами, а й поліцейськими і нашими колишніми міліціонерами.

Міністерство ветеранів буде мати гроші, вона матиме санаторії і в Міністерстві ветеранів не буде корупції - це три умови, за яких Міністерство ветеранів в Україні потрібне", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о главы комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения.