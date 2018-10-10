НАК "Нафтогаз" сделали заложниками миллионы украинцев - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Отопительный сезон под угрозой срыва. Из-за долгов перед НАК "Нафтогаз", тепловикам сырье не дают, а людям в свою очередь не чем платить. При этом очередное повышение тарифов на тепло не за горами. Как пережить грядущую зиму? Об этом сегодня говорили в Каменском, Днепропетровской области. Подробности расскажут наши корреспонденты.
Коммунальное автотранспортное предприятие Каменского занимается вывозом мусора. Компания переживает не самые лучшие времена. Машины нужно было заменить давно, говорит директор Игорь Иванкив. Но у города не хватает средств, поэтому просят помощи у государства.
"Помощь техникой, помощь обновления автопарка, какое-то может льготное кредитование. Все на базе чего можем развиваться. Любая финансовая поддержка. Мы всегда найдем куда это применить", - говорит Игорь Иванкив, директор КАТП
А вот трудовой коллектив беспокоят нынешние цены на газ и отопление. Говорят их зарплаты слишком маленькие, чтобы рассчитываться за коммуналку по таким заоблачным тарифам.
"Сильно тяжело прожить. Даже по сравлению как было 2 года назад, по отоплению у меня выходило меньше чем в прошлом году, а тепла в квартире я не чувствую", - говорит Николай Лобода водитель КАТП.
Людям нечем платить за коммуналку, признает народный депутат Юрий Бойко. Долг населения уже превысил 40 миллиардов гривен. И он будет только расти. Под угрозой срыва отопительный сезон. Из-за долгов перед НАК "Нафтогаз" тепловикам газ - не выделяют.
"Сегодняшнее правительство и сегодняшний "Нефтегаз" сделали заложниками и должниками всю страну. Тарифы будем снижать естественно уже после смены власти и если в этом будет правлема с отношениями с МВФ, то вплоть до того что надо пересматривать условия работы с МВФ. Нельзя соглашаться на такие кабальные условия, которые сегодня привели к задолженостям", - говорит Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер "Оппозиционного блока".
По словам Юрия Бойко, рассчитывать на субсидии людям не стоит. Правительство - решило сэкономить на этой статье расходов. И отдало приоритет силовикам. Именно для них в госбюджете на следующий год запланировали миллионные суммы.
"Мы категорически против, чтобы в бюджете страны росли затраты на силовой бок и это даже не армия, а прокуратура, полиция СБУ и фактически снижались затраты и выплаты на социальные нужды. Мы дали свои предложения, мы нашли дополнительные источники, мы показали где сократить бюджет на силовой блок и мы считаем что бюджет должен быть справедливым, социальным, а не тот бюджет полицейского государства с нищим населением, за который предлагается проголосоват", - говорит Юрий Бойко.
В таком варианте "Оппозиционный блок" не будет поддерживать бюджет-2019, как и закон о защите украинского языка. Его в первом чтении приняли на прошлой неделе. Юрий Бойко подчеркивает, что первым делом власть должна выводить страну из экономического кризиса, а не разделять ее популистскими законами.
по теме
"Оппозиционный блок" требует отстранения министра Петренко за крышевание рейдерства - Юрий Бойко
За крышевание рейдерства "Оппозиционный блок" требует отстранения Павла Петренко с должности министра юстиции.
Планируемое повышение цены на газ уничтожит людей и промышленность - Бойко
Планируемое властью повышение цены на газ уничтожит и людей, и промышленность
Чем закончилось заседание Регламентного комитета Рады?
Парламентский комитет рассмотрел сразу два представления о снятии неприкосновенности с нардепов от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула
Мирное урегулирование на Донбассе стало темой киевского саммита по безопасности "Женщины. Мир. Безопасность"
Мирное урегулирование на востоке Украины стало темой Киевского саммита по безопасности. Кто участвовал? И какие решения приняты?
Юрий Бойко: цена на газ должна быть единой для всех
Цена на газ должна быть единой для всех и не превышать 200 долл. за тысячу кубометров.
Лидер "Оппозиционного блока" предложил схему формирования цены на газ исходя из стоимости газа собственной добычи
Сколько может стоить газ для украинцев, если выполнить требования МВФ в полном объеме. Кредиторы требуют уравнять цены для населения и промышленности, сейчас для домохозяйств - льготная цена