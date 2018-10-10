Отопительный сезон под угрозой срыва. Из-за долгов перед НАК "Нафтогаз", тепловикам сырье не дают, а людям в свою очередь не чем платить. При этом очередное повышение тарифов на тепло не за горами. Как пережить грядущую зиму? Об этом сегодня говорили в Каменском, Днепропетровской области. Подробности расскажут наши корреспонденты.

Коммунальное автотранспортное предприятие Каменского занимается вывозом мусора. Компания переживает не самые лучшие времена. Машины нужно было заменить давно, говорит директор Игорь Иванкив. Но у города не хватает средств, поэтому просят помощи у государства.

"Помощь техникой, помощь обновления автопарка, какое-то может льготное кредитование. Все на базе чего можем развиваться. Любая финансовая поддержка. Мы всегда найдем куда это применить", - говорит Игорь Иванкив, директор КАТП

А вот трудовой коллектив беспокоят нынешние цены на газ и отопление. Говорят их зарплаты слишком маленькие, чтобы рассчитываться за коммуналку по таким заоблачным тарифам.

"Сильно тяжело прожить. Даже по сравлению как было 2 года назад, по отоплению у меня выходило меньше чем в прошлом году, а тепла в квартире я не чувствую", - говорит Николай Лобода водитель КАТП.

Людям нечем платить за коммуналку, признает народный депутат Юрий Бойко. Долг населения уже превысил 40 миллиардов гривен. И он будет только расти. Под угрозой срыва отопительный сезон. Из-за долгов перед НАК "Нафтогаз" тепловикам газ - не выделяют.

"Сегодняшнее правительство и сегодняшний "Нефтегаз" сделали заложниками и должниками всю страну. Тарифы будем снижать естественно уже после смены власти и если в этом будет правлема с отношениями с МВФ, то вплоть до того что надо пересматривать условия работы с МВФ. Нельзя соглашаться на такие кабальные условия, которые сегодня привели к задолженостям", - говорит Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер "Оппозиционного блока".

По словам Юрия Бойко, рассчитывать на субсидии людям не стоит. Правительство - решило сэкономить на этой статье расходов. И отдало приоритет силовикам. Именно для них в госбюджете на следующий год запланировали миллионные суммы.

"Мы категорически против, чтобы в бюджете страны росли затраты на силовой бок и это даже не армия, а прокуратура, полиция СБУ и фактически снижались затраты и выплаты на социальные нужды. Мы дали свои предложения, мы нашли дополнительные источники, мы показали где сократить бюджет на силовой блок и мы считаем что бюджет должен быть справедливым, социальным, а не тот бюджет полицейского государства с нищим населением, за который предлагается проголосоват", - говорит Юрий Бойко.

В таком варианте "Оппозиционный блок" не будет поддерживать бюджет-2019, как и закон о защите украинского языка. Его в первом чтении приняли на прошлой неделе. Юрий Бойко подчеркивает, что первым делом власть должна выводить страну из экономического кризиса, а не разделять ее популистскими законами.