Кто заменит Хейли? Неожиданная отставка посла США при ООН сегодня главная тема для американских СМИ. Кто будет вместо нее? И как поменяется позиция штатов в результате этой кадровой ротации? Разбирался Дмитрий Анопченко.

Для Дональда Трампа нет понятия "команды", он легко теряет людей. Но с Никки Хейли расставался с видимым неудовольствием.

"Она всегда была для меня особенной. Делала великолепно работу, да еще и человек - замечательный, что не менее важно".

Признался президент репортерам, отметив, что Хейли в любой момент может вернуться в администрацию. Сказал, "выбирай, что хочешь", но женщина в ответ только рассмеялась.

И вся Америка теперь гадает - почему представитель СШАпри ООН, а это не просто посол - должность в ранге министра, она напрямую президенту подчинялась, написала "заявление по собственному".

Для многих сотрудников Белого дома отставка стала сюрпризом не ожидали. Припомнили, что Трамп встречался с Хейли на прошлой неделе, видимо тогда и решили все окончательно, но ее уход удалось сохранить в секрете - и это в условиях, когда уже второй год чиновники все тайны мгновенно "сливают"прессе.

Формальная причина - усталость, мол еще весной Хейли сказала, что в конце года хотела бы отдохнуть и в сентябре-октябре покинет свой пост. Но в дипломатических кругах в это не верят. Конфликтов с президентом у нее тоже не было - жили душа в душу. Поэтому и начались разговоры, мол, амбиции у Никки Хейли куда масштабнее, чем работать в ООН; дескать, она хотела бы страну возглавить. А значит - нужно вовремя покинуть тонущий корабль, дистанцироваться от нынешнего главы государства.

И хоть сама Хейли четко заявила журналистам, мол, "в 2020 конкуренткой Трампу на выборах не будет", люди, хорошо ее знающие, говорят - планы тут на 2024 год. Многие считают Никки Хейли вполне реальным кандидатом, способным и номинацию выиграть и победить. По последним соцопросам ее рейтинг одобрения 63% на треть выше, чем у Трампа. Но для этого нужен "период тишины", исчезнуть на время с экрана и из заголовков газет.

Выбрать замену - задача сложная. Время вольностей закончено, Дональду Трампу на этом посту нужен человек, от которого не нужно ждать сюрпризов. Предсказуемый, управляемый, лояльный. Поэтому и пошли разговоры - может ему дочь, Иванку, на этот пост назначить?

"Иванка была бы потрясающим кандидатом, но это не значит, что я ее выберу, поскольку меня обвинят в кумовстве - хоть я и не уверен, есть ли кто-то во всем мире компетентнее нее".

Слухи распространились так быстро, что Иванке пришлось даже опровержение в Твиттере написать, мол, "замена Хейли - это вовсе не я".

В итоге рассматривают целый ряд претендентов, среди которых бывшая замглавы Совбеза США Дина Пауэлл.

Но выбор еще не сделан, и для Трампа это будет альтернатива между лояльным к нему чиновником, так ему самому удобнее, и компромиссной фигурой с громкой антироссийской риторикой - способной удовлетворить Конгресс и противников президента.