Во вторник вечером, 9 октября,в Киеве обстреляли квартиру Марины Томко, пресс-секретаря министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Женщина проживает на 20 этаже. Об этом сообщила сама Томко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел примерно в 22:30. В балконное окно ее квартиры стреляли неизвестные.

"Никто не пострадал. Пробито внешнее стекло стеклопакета, внутреннее целое. На место происшествия почти сразу прибыла полиция и следователи", - написала Томко.

Она отмечает, что не хочет связывать это случай с профессиональной деятельностью.

"Выношу эту ситуацию в публичную плоскость с целью обеспечения безопасности себя и своей семьи от возможных дальнейших действий хулиганского либо не хулиганского характера", - добавила Томко, опубликовав фото оконного стекла с отверстием от выстрела.

В полиции Киева заявили, что в квартире Томко действительно было повреждение, но не говорят какое. Открыто уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) УК. Правоохранители устанавливают причастных к правонарушению.

В сентябре Омеляну вручили подозрение в незаконном обогащении

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