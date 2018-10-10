Склад боеприпасов в Ичне не был защищен от диверсии - Юрий Луценко [ Редактировать ]
Склад боеприпасов в Ичне не был защищен от возможных диверсий. Об этом сегодня заявил Юрий Луценко. Генпрокурор отметил - в августе силы спецопераций проверили арсенал на безопасность.
По результатам учений директора склада уволили. Однако с того времени никаких мер руководство так и не предприняло. Прокурор также сообщил, что после разминирования территории, прокуратура проведет необходимые экспертизы.
"Перша версія про недбалість в Чернігові відпала від учорашнього дня після показів військовослужбовців у нас є підстави говорити, що найбільш вірогідно. Версією також є диверсія. Це очевидно. Ми знаходимося в стані війни і, безумовно, знищення військових баз є одною із цілей ворога. Тому я поділяю стурбованість громадськості про неналежний стан охорони цих баз", - говорит Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины.
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