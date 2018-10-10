Взрыв арсенала в Ичне стал главной темой сегодняшнего заседания правительства. Что нового сообщили в Минобороны и ГСЧС? И как Кабмин собирается помогать пострадавшим? Расскажет Ольга Теребинская.

Правительство выделит 100 млн гривен на ликвидацию последствий взрывов в Черниговской области. В частности, на восстановление разрушенных зданий и объектов инфраструктуры.

"Саме головне завдання для нас - це врятувати життя людей. Все, що було зруйновано, не дай бог, ми відбудуємо. Нам треба пройти по кожному двору - подивитися чи є руйнації. Якщо є - допомогти людям відновити все і треба робити чіткі висновки того, щоб забезпечити безпеку наших стратегічних запасів", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Премьер также добавил, что по его информации люди в скором времени смогут вернуться домой.

"Ті аерофотодані, які я маю на сьогоднішній день, говорять про те, що ситуація йде до того, що ми вже найближчими - я не хочу забігати наперед, але найближчим часом вже буде процес відновлення і повернення людей у свої домівки", - говорит Гройсман.

Что касается самого взрыва, то на арсенале могла быть заложена взрывчатка. Такую версию сегодня обнародовал министр обороны Степан Полторак. По его данным, первый взрыв произошел в 3:20 - одновременно на трех хранилищах. А через полчаса раздалось еще шесть.

"Що відбулося? Спочатку був характерний хлопок і зарево, потім два хлопки - і вже вибух боєприпаса. На наш погляд, це свідчить про те, що імовірно, що була закладка боєприпасу для підриву наших сховищ", - говорит Степан Полторак, министр обороны Украины.

Министр добавил, что на складах хранилось почти 70 тысяч тонн боеприпасов, из которых пригодных к использованию 43. По его мнению, предотвратить такой масштабный пожар не удалось из-за того, что оружие хранилось в ненадлежащих условиях.

"Чому не вдалося зберегти? Я думаю, тому що недостатньо було обладнання периметру. Ми надійно можемо берегти наші запаси тоді, коли ми побудуємо закриті залізобетонні конструкції, які надійно забезпечать охорону. Тому що коли є відкритий боєприпаси на ґрунті, його зберегти від диверсійної групи чи навіть недбалості неможливо", - говорит Степан Полторак, министр обороны Украины.

Полторак напомнил, что до конца года планируют построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов на 3 крупнейших арсеналах: Цветоха, Калиновка и Богдановка. Но добавил, что даже при достаточном финансировании - Украине понадобится 15 лет для решения проблемы хранения боеприпасов.

Говорили на заседании Кабмина и о штрафах за превышение скорости. В МВД предлагают направить часть полученных средств - на улучшение безопасности автомобильного движения.

"Є пропозиція, виноситься на розгляд уряду в зараз пропонується, щоб розподіл був 60% ми могли перераховувати від поступлєнія для користувачів цих дорог, для собствєннікав і 40 відсотків для сістєми МВС, яка буде цю систему по дорогам устанавлівать", - говорит Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Соответствующие изменения в ближайшее время направят на рассмотрение парламентариям. Также сегодня Кабмин утвердил новые условия программы "доступное жилье". Покупателям компенсируют 30 процентов от стоимости жилплощади, а переселенцам и участникам АТО половину. Среди новаций - право на уже готовое жилье от застройщика, запрет на продажу в первые три года, пропорциональное распределение участников в зависимости от населения в регионе.

Также, Кабмин разрешил устанавливать счетчики тепла в старых домах. В Минрегионе отметили, что благодаря этому решению украинцы могут самостоятельно выбирать оптимальную систему индивидуального учета тепла.