Саперы приступили к разминированию территории в окрестностях шестого военного арсенала в Черниговской области. Сейчас исследуют 16-километровую зону вокруг склада с боеприпасами. Несмотря на непрекращающиеся взрывы - местные начали возвращаться в свои дома и уже подсчитывают нанесенный ущерб. Даниил Снисар расскажет подробнее.

Все подъезды к воинской части - остаются перекрытыми. Военные не пропускают даже местных, которые живут в ближайших к артскладам селах. Там идут работы по разминированию территории.

Окраина Ични. Тут, до сих пор земля содрогается от ударных волн. Несколько раз в час на складе происходят взрывы, хотя уже и не настолько мощные, как накануне. Саперы обследуют лесополосу около воинской части. Проселочные дороги сплошь усеяны обломками боеприпасов. Проезд всем гражданским запрещен.

"Їдем же ж тепер. Все в хаті по залишалось. Може вже й нема нічого. І оце евакуація. Ви, дорога там проїдьте на Прилуки. Ви б бачили, що тут робилося! Скільки народу, скільки машин! А там же ж ями отакі! Це страшне", - говорит Наталия, жительница поселка Дружба.

Поселок Августиновка и военный городок Дружба - расположенные буквально в двухстах метрах от склада пострадали больше всего. Дома, в которых уцелели стекла можно пересчитать по пальцам.

"Оце приїхали. Я не знаю, що говорити, пластик відпав, скла не має. Страшно, страшно. Взриви ще чуть, Дак страшно", - говорит Светлана, жительница поселка Дружба.

Местные все же возвращаются в свои дома - на свой страх и риск, обходя блокпосты через лес. Люди опасаются мародерства. Говорят, убегали из дома, прихватив с собой только документы.

"Ми своїм ходом поїхали. В півчетвертої ночі. Да, з дитиною. Загрузилися в машину і поїхали собі. Ми почули самі собі вибухи. Що взриваються склади. Це все ясно. Ми чули раніше по телевізору, там в Новій Богданові. І це ясно, що взриваються склади", - говорит Евгений, житель поселка Дружба.

В МЧС заявили: менее чем за сутки из 16-километровой зоны поражения - эвакуировали более 12 с половиной тысяч человек. Впрочем, вывезли не всех. Лидия Филипповна минувшую ночь провела в доме под грохотом канонады. Спасателей так и не дождалась.

"Оце у вікно подивлюся, побачити чи не горить хоча б ліс. Зарево туди тягнулося. Нікуди не ходила. Ніхто не забрав. - Не було ні автобусів, ні рятувальників? - Я не знаю. Я вночі вдома сиділа", - говорит Лидия Филипповна, жительница поселка Ичня.

Сейчас местные жители собственноручно латают дыры на крышах и перетягивают пленкой разбитые окна. Все расходы чиновники обещают компенсировать из госбюджета. Но сначала поврежденные дома должна осмотреть спецкомиссия и зафиксировать нанесенный ущерб.