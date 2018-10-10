В Британии появилось министерство суицидов [ Редактировать ]
Новая должность в британском правительстве. Там назначили министра по суицидам. Почему понадобился такой пост и что именно будет входить в обязанности чиновника - расскажет наш британский собкор Светлана Чернецкая.
Правительство Великобритании пополняется совершенно нетрадиционными должностями. Вот только в начале года здесь создали пост министра по одиночеству. А теперь ему не будет одиноко, поскольку премьер ввела еще одну необычную должность - министра по суицидам.
Главная обязанность нового чиновника - разработать стратегию по предотвращению самоубийств. И хотя количество суицидов в Британии уменьшается, все равно каждый год около четырех с половиной тысяч человек лишают себя жизни.
"Наше правительство делает все возможное, чтобы уделить психическому здоровью столько внимания, сколько нужно. И мы обеспечим равное отношение к душевному и физическому здоровью в системе здравоохранения. Также это правительство обеспечивает рекордное финансирование программ по психическому здоровью", - говорит Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.
Новую должность заняла Джеки Дойл-Прайс. Сейчас она работает в министерстве здравоохранения. Дойл-Прайс будет отвечать и за привлечение психологов в школах, которые будут оценивать психическое состояние учеников. Решение о создании новой должности приняли на фоне большого саммита, посвященного психическому здоровью. Его участники - министры, чиновники и политики из 50 стран мира.
Посетили саммит также герцог и герцогиня Кембриджские. Принц Уильям с супругой Кейт являются патронами нескольких благотворительных организаций, занимающихся психическим здоровьем. И эта тема им очень близка.
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