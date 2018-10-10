Экологическая интеграция. В Страсбурге обсудили инициативы Украины по охране окружающей среды. во время конференции в Совете Европы украинские депутаты рассказали европейским коллегам об успехах в создании экологически осведомленного общества.

И о том, насколько стандарты Украины относительно защиты окружающей среды близки к требованиям ЕС. В частности, говорили о благотворительных инициативах, таких как социально-гуманитарный комплекс "Фельдман Экопарк". Эта площадка где, среди прочего, воплощают проекты по психосоциальной реабилитации и спасению диких и домашних животных.

"Очень много мы говорим о том, что у нас происходит плохого в Украине. Мы говорим, что у нас война, что нам тяжело. Это действительно так: у нас война, нам тяжело. Но мы потихонечку растем, Мы выполняем то, что нам приписывает Европейский Союз. И хотелось показать, что такое Украина сегодня, насколько у нас уже можно учиться. У нас программы, которые, к нам приезжая, европейцы удивляются и перенимают: как спасение рукокрылых, как реинтродукция животных и так далее", - говорит Александр Фельдман народный депутат, меценат.

"На цій площадкі в Парламентські асамблеї Ради Європи ми якраз і показуємо, що в Україні є сьогодні люди, які не байдужі до завтрашнього своєї держави, до нації і в цілому нашої цивілізації. І саме через такі екопарки, через відновлення свідомості щодо збереження екології ми якраз і показуємо цінність нашу українську" , - говорит Сергей Лабазюк, член украинской делегации в ПАСЕ.