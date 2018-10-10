Вклад "Фельдман Экопарка" в защиту окружающей среды обсудили на заседании в Страсбурге [ Редактировать ]
Экологическая интеграция. В Страсбурге обсудили инициативы Украины по охране окружающей среды. во время конференции в Совете Европы украинские депутаты рассказали европейским коллегам об успехах в создании экологически осведомленного общества.
И о том, насколько стандарты Украины относительно защиты окружающей среды близки к требованиям ЕС. В частности, говорили о благотворительных инициативах, таких как социально-гуманитарный комплекс "Фельдман Экопарк". Эта площадка где, среди прочего, воплощают проекты по психосоциальной реабилитации и спасению диких и домашних животных.
"Очень много мы говорим о том, что у нас происходит плохого в Украине. Мы говорим, что у нас война, что нам тяжело. Это действительно так: у нас война, нам тяжело. Но мы потихонечку растем, Мы выполняем то, что нам приписывает Европейский Союз. И хотелось показать, что такое Украина сегодня, насколько у нас уже можно учиться. У нас программы, которые, к нам приезжая, европейцы удивляются и перенимают: как спасение рукокрылых, как реинтродукция животных и так далее", - говорит Александр Фельдман народный депутат, меценат.
"На цій площадкі в Парламентські асамблеї Ради Європи ми якраз і показуємо, що в Україні є сьогодні люди, які не байдужі до завтрашнього своєї держави, до нації і в цілому нашої цивілізації. І саме через такі екопарки, через відновлення свідомості щодо збереження екології ми якраз і показуємо цінність нашу українську" , - говорит Сергей Лабазюк, член украинской делегации в ПАСЕ.
по теме
В Украине ликвидируют Госэкоинспекцию
Уже больше года в правительстве говорят о реформе экологической инспекции - концепция есть, но результата пока нет
Минсоцполитики собирается уменьшить миграцию украинцев в ЕС
Министр соцполитики Андрей Рева прокомментировал сегодня тему украинских заробитчан в Европе. Уверен, что за несколько лет правительству удастся хотя бы уменьшить такую вот миграцию украинцев в ЕС. Метод - увеличение зарплат
Європарламент закликали захистити ліс у Карпатах
Українські екоактивісти звернулися по допомогу до європарламентарів, аби захистити лісовий масив Свидовець у Карпатах. Там планується будівництво великого гірськолижного курорту.
Сергей Каплин призвал разработать стратегию реабилитации ветеранов
Украина планирует перенять опыт НАТО в реабилитации ветеранов. Об этом говорили в Парламентском комитете по вопросам соцполитики. На встрече присутствовали украинские депутаты, представители Министерства обороны, здравоохранения и ветеранские организации
Бюджет Украины недополучил 93 миллиарда
По итогам трех кварталов этого года объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета составляет 93,6 млрд гривен