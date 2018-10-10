Жесткое оздоровление. В одном из детских санаториев Хмельницкой области воспитатель издевался над подопечными. Оскорблял, бил и заставлял стоять на коленях. Наши корреспонденты побывали там и пообщались с детьми. Что они рассказали - об этом в материале.

Вот эту фотографию украдкой сделал 12-летний Борис. Дети стоят на коленях возле стены с вытянутыми руками. Мальчик позвонил маме и рассказал, что воспитатель над ними - издевается, а вот руководство уверяет - ничего об этом не знают. Дескать все это устроили сами дети ради забавы.

"Ніяких актів насилля ні морально, ні фізично в нашому санаторії ніхто над дітьми не здійснює. Можливо вони хотіли комусь помститися, може насолити, може їх щось не влаштовувало", - говорит Лилия Келащук, заведующая Великожванчицким санаторием для детей.

После этого большинство родителей забрали своих детей домой. Андрей остался. Говорит - он на коленях не стоял, но якобы видел - как все происходило. И точно повторил слова заведующей.

"Вивів їх в коридор і сказав подумайте над свою поведінкою і пішов, а вони стали на коліна і почали фоткатись. Він прийшов, каже,що ви робите-ми бавимось, кажуть", - говорит Андрей, пациент Великожванчицкого санатория.

А вот 11-летний Артем - он есть на фотографии - рассказывает все совсем по-другому. По его словам - так воспитатель решил наказать ребят за то, что они никак не могли угомониться перед сном.

"Ми дуріли подушками, він прийшов вивів нас на коридор, і поставив нас на коліна і сказав підняти руки догори і так стояти доки він не прийде. Те фото - це не все фото. Там з іншої сторони ще всі стояли, багато було дітей", - говорит Артем, пациент санатория.

Артем даже показал нам - где все происходило.

"Ну, отакого ми стояли, був ще хлопчик. він ще правильно не став, Саша його звати, він ще тако його спеціально поставив на коліна, штовхнув".

По словам мальчика - педагог постоянно оскорблял детей. А на следующий день после воспитательной процедуры - просил никому об этом не рассказывать.

"Перед цим як приїхала поліція ввечері він до мене прийшов і сказав, щоб я збрехав сказав, щоб ми заспокоїлися,він пішов покурити, а ми тіпа спеціально стали і сфотографувалися", - говорит Артем.

Только после того как информация о случившемся появилась в интернете в санаторий съехались все - полиция, чиновники, социальные работники. Почему не стали разбираться сразу замначальника службы по правам детей - не ответил.

Василий Попов, заместитель начальника Службы по делам детей Хмельницкой Ога

"Я не можу коментувати нічого", - говорит

Не смогли мы пообщаться и с главным героем этой истории. После инцидента воспитатель уволился. Но если его вина будет доказана, избежать ответственности ему не удастся, уверяют в полиции. Там уже начали уголовное производство.