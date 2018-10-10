В центре Харькове произошла стрельба, есть раненый [ Редактировать ]
В среду, 10 октября, в Харькове, на улице Клочковской, возле одного из спортивных клубов, произошла стрельба. В результате - ранен один человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Около 18:45 поступила информация о стрельбе в центральном районе города.
"Предварительно установлено, что мужчина выходил из спортивного клуба и подошел к своему автомобилю, когда в этот момент неизвестные открыли стрельбу, пока из неустановленного оружия. В результате происшествия мужчина получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что во время стрельбы, по предварительной информации, охрана раненого осуществила несколько выстрелов в воздух.
"Кроме того, неизвестно чья именно пуля попала в автомобиль Chevrolet, который в тот момент остановился перед светофором. К счастью, никто не пострадал", - уточнили в полиции.
Сейчас решается вопрос о квалификации события, и проводятся мероприятия по поиску и задержанию лиц, причастных к этому событию.
Ранее мы писали о том, что в Киеве обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна.
по теме
В Киеве обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна (фото)
Во вторник вечером, 9 октября,в Киеве обстреляли квартиру Марины Томко
Нападение на активиста в Одессе: задержаны еще три человека
В Одесской области правоохранительные органы задержали еще трех подозреваемых в нападении на активиста
В Киеве произошла стрельба, есть раненые
В ночь на 6 октября в одном из районов столицы произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек
Пенсионер открыл стрельбу в жилом районе, есть погибший
Смертельная стрельба произошла в жилом районе города, в результате которой погиб один человек
В Харькове мужчина перерезал горло школьнице
Во вторник, 2 октября, в Новобаварском районе Харькова, 28-летний мужчина совершил покушение на убийство школьницы