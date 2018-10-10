В среду, 10 октября, в Харькове, на улице Клочковской, возле одного из спортивных клубов, произошла стрельба. В результате - ранен один человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Около 18:45 поступила информация о стрельбе в центральном районе города.

"Предварительно установлено, что мужчина выходил из спортивного клуба и подошел к своему автомобилю, когда в этот момент неизвестные открыли стрельбу, пока из неустановленного оружия. В результате происшествия мужчина получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что во время стрельбы, по предварительной информации, охрана раненого осуществила несколько выстрелов в воздух.

"Кроме того, неизвестно чья именно пуля попала в автомобиль Chevrolet, который в тот момент остановился перед светофором. К счастью, никто не пострадал", - уточнили в полиции.

Сейчас решается вопрос о квалификации события, и проводятся мероприятия по поиску и задержанию лиц, причастных к этому событию.

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