Немцы съели своих политиков (видео) [ Редактировать ]
Где теперь можно быть и не мужчиной и не женщиной? Какова на вкус немецкая политика? И почему жители калифорнии взялись за топоры? Об этом и не только - в нашем обзоре.
Пластиковый прибой. Побережье Гаити покрылось тоннами хлама - пакетами, бутылками, одноразовой посудой и контейнерами для еды. В стране практически отсутствует система сбора и переработки отходов. Местные жители выбрасывают все, что им не нужно, в воду. Так мусор попадает в Карибское море, а волны - выносят его на берег.
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Ни мужчина, ни женщина. Жители Нью-Йорка теперь могут выбирать гендерно-нейтральную опцию "Х" в своих свидетельствах о рождении. Такое распоряжение подписал накануне мэр города. Люди, которые не ассоциируют себя ни с одним из полов, смогут с легкостью менять документы. Подтверждение врача для этого не требуется.
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У берегов Австралии спасли детеныша кита. Малыш запутался в сетке для акул. Это заметил один из отдыхающих на побережье и вызвал спасателей. Им понадобилось два часа, чтобы распутать невод. Все это время родители малыша не отплывали от лодки. Как только операция закончилась, семья китов сразу же уплыла в открытый океан.
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Почувствуй этот ритм! С такими словами полицейский из Луизианы показал внезапный танцевальный перформанс. В качестве музыкального сопровождения - полицейская сирена. Благодаря необычным танцевальным навыкам, у мужчины даже появились фанаты - местная детвора.
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Попробуй политику на вкус. Баварский кондитер делает пирожные с логотипами немецких партий. В преддверии выборов в земельный парламент мужчина создал новое блюдо - "Маленькая четверка" - сладости под именами четырех главных конкурентов.
В его кондитерской свой избирательный участок - чей логотип раскупится быстрее, тот и победил. Вкуснее всего покупателям кажется партия Меркель.
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Калифорнийцы взялись за топоры. В Лос-Анджелесе набирает популярность новая забава. В этот своеобразный тир на севере Калифорнии запись - уже на несколько недель вперед. Тут проводят корпоративы, празднуют дни рождения и повышение по службе.
Некоторые приходят сюда на первое свидание, но чаще всего здесь отмечают развод. Менеджер заведения рассказывает - самый популярный вопрос от клиентов: "Нельзя ли прикрепить фотографию на мишень?"
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