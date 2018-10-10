Возле берегов Турции утонула лодка с мигрантами. В результате погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, лодка утонула в районе Измира. Всего на лодке находилось около 35 человек. Однако, не сообщается, откуда и куда именно это судно направлялось.

"9 человек погибли, а 25 считаются пропавшими без вести в результате крушения лодки, перевозившей беженцев недалеко от западного побережья Турции в районе Измира", - сказано в сообщении.

На данный момент продолжаются поиски пропавших людей.

Ранее мы писали о том, что в Средиземном море утонули более сотни беженцев.