Возле берегов Турции утонула лодка с мигрантами, погибли люди [ Редактировать ]
Возле берегов Турции утонула лодка с мигрантами. В результате погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, лодка утонула в районе Измира. Всего на лодке находилось около 35 человек. Однако, не сообщается, откуда и куда именно это судно направлялось.
"9 человек погибли, а 25 считаются пропавшими без вести в результате крушения лодки, перевозившей беженцев недалеко от западного побережья Турции в районе Измира", - сказано в сообщении.
На данный момент продолжаются поиски пропавших людей.
Ранее мы писали о том, что в Средиземном море утонули более сотни беженцев.
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