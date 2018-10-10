Во Львове разоблачили сеть порностудий [ Редактировать ]
Силовики прекратили деятельность сети порностудий, которая работала во Львове. Как сообщает областная полиция, правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к организации преступного бизнеса.
Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 22 до 24 лет.
Во время обысков, которые проводились одновременно по шести адресам, изъята компьютерная техника, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические гардеробы, наличные средства и банковские карточки.
В двух "офисах" правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.
"Между организаторами сети были четко распределены функции. Один из них занимался организационными, хозяйственными и финансовыми вопросами, администрированием деятельности студий. Второй - подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. Еще двое следили за исправностью оборудования, подыскивали кадры в социальных сетях, учили размещать видеоматериалы на специальных сайтах в интернете", - сообщили в полиции.
А в Кривом Роге детям давали наркотики за порносъемки.
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