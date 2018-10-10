10 октября на стадионе "Луиджи Феррарис" сборная Украины в рамках подготовки к Лиге наций провела товарищеский матч с легендарной командой Италии.

Встреча с одной из топовых сборных мира ожидалась уже давно. Печальная статистика противостояний команд особо мотивировала "сине-желтых": из восьми игр украинцам удалось лишь раз зацепиться за ничью, чего нельзя сказать про сборную с Аппенинского полуострова, триумфовавшую в семи оставшихся поединках.



Сборные провели всего семь минут на поле, а итальянцы имели уже три опасных момента. Андрей Пятов отлично вступил в игру, парировав удары от Бернардески, Кьезы и Бонуччи. Быстрый гол, на который так рассчитывали подопечные Манчини, забить не удалось, но от этого украинской дружине легче не стало.



Наши футболисты много ошибались в центре поля, и зачастую принимали мячи спиной к воротам соперника. Во всем этом была заслуга "скуадро адзурры", изрядно попортившей нервы главному тренеру "сине-желтых" в первом тайме.



На 22-й минуте возник еще один опасный момент у ворот украинцев. Лоренцо Инсинье оставил в дураках Ракицкого и Бурду, правда, исполнение итальянского форварда оставило желать лучшего.



Первый опасный момент у подопечных Шевченко возник на 25-й минуте. Евгений Коноплянка пробежал по левому флангу, сместился в центр и пробил точно в руки Доннарумме. Несколькими минутами позднее обводящий удар Марлос пришелся в голову Кьеллини.



На 37-й минуте после откровенно неудачного приема Ярослав Ракицкий сознательно сфолил в центре поля, за что был наказан "горчичником". В следующем эпизоде итальянец Кьезо пробивал из-под защитника в ближний угол ворот, на что вовремя среагировал голкипер "Шахтера", ставший настоящим героем первого тайма.



В перерыве тренерский штаб сборной Украины сделал одну замену: вместо Марлоса на поле вышел Виктор Цыганков. Однако старт второго тайма запомнился опаснейшим штрафным у ворот "сине-желтых", и обидной ошибкой голкипера последних, повлекшая за собой гол. Бернадески вывел хозяев вперед.



К счастью, украинцы не посыпались и быстро сумели организовать более чем достойный ответ. Руслан Малиновский ударом с разворота отправил мяч в дальную шестерку ворот Доннаруммы, установив равенство на табло. Тот же Малиновский затем мог добить обескураженных итальянцев, но после сумашедшего удара со штрафного мяч предательски попал в перекладину.



#Italy 1:0 #Ukraine / Friendly Match / 55' #Bernardeachi#ITAUKR

via @VideoGoals_HD

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Серия замен в конце поединка немного сбила темп матча. Затем последовала травма Артема Кравца, и дуэль Кривцова с Иммобиле, завершившаяся в пользу первого. В итоге, финальный свисток засвидетельствовал ничью 1:1, которой могут быть довольны игроки и тренеры обеих команд.​

Накануне матча с Италией сборная Украины потеряла форварда.