Родители детей, к которым приставал педофил из Безлюдовки Харьковской области, пошли на обман, чтобы поймать извращенца. Одна из мам начала переписываться с педофилом, чтобы установить его личность.

Переписку опубликовали на сайте Vgorode.

Пожилой мужчина подходил к детям возле школы и раздавал записки с номером телефона. Дети рассказывали, что мужчина просил их позвонить, а во время разговора по телефону предлагал научить сексу в обмен на различные подарки.

Во время разговора с подростками, его засекли родители 12-летней девочки и решили заманить его на встречу, чтобы передать полиции.

Одна из мам, которая участвовала в задержании преступника, набрала его номер телефона и сымитировала детский голос. После разговора завязалась переписка, в которой мужчина предлагал девочке встретиться и заняться любым видом секса. В обмен на это он предлагал девочке купить рюкзак.

Также он упоминал о том, что ранее встречался с 12-летней девочкой.

После переписки, женщина, которая выдавала себя за подростка, предложила мужчине встретиться. На условленном месте педофила задержала группа родителей, которая передала его полицейским.

Личность извращенца установлена. Он житель Харькова, пенсионер, ему 66 лет. Полиция задержала педофила и открыла дело по ч. 2 ст. 156 УК Украины ("развращение несовершеннолетних").

Недавно в Соломенском районе Киева пожилой мужчина напал на 12-летнюю девочку.