В Киеве вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева, на улице Героев Сталинграда, произошло ДТП с участием трех автомобилей с пострадавшими.
Об этом сообщает "24 канал".
Два автомобиля Volvo и BMW стояли в крайней левой полосе на красный сигнал светофора, ожидая зеленый свет. В это время водитель автомобиля Toyota на большой скорости "влетел" в заднюю часть BMW, которая по инерции протаранила Volvo, который стоял впереди.
После столкновения Toyota нарушителя продолжила двигаться справа, выехав на тротуар, чуть не снесла автобусную остановку и въехала в кювет, где остановилась.
Водитель Toyota оказался нетрезвым. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля BMW. Его госпитализировали с травмой головы и подозрением на многочисленные переломы.
В автомобиле нетрезвого нарушителя обнаружили оружие, на которое, по словам водителя, он имеет разрешение.
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