Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил товарищеский матч со сборной Италии. Поединок в Генуе завершился со счетом 1:1.

"Мы очень хорошо отыграли второй тайм, в отличии от первого. И нашли в себе силы отыграться. Я очень рад вернуться в Италию в качестве тренера сборной. Это очень престижно. Я поблагодарил ребят после игры, все сыграли здорово. Мы еще должны проанализировать игру, в Харькове этот анализ будет сделан. Некоторые игроки сегодня травмировались, мы посмотрим в каком они будут состоянии и может на игру с Чехией кого-то дозаявим из резерва", - цитирует Андрея Шевченко OBOZREVATEL.

Видео матча смотрите по ссылке.