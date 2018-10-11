Италия - Украина: Шевченко прокомментировал матч [ Редактировать ]
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил товарищеский матч со сборной Италии. Поединок в Генуе завершился со счетом 1:1.
"Мы очень хорошо отыграли второй тайм, в отличии от первого. И нашли в себе силы отыграться. Я очень рад вернуться в Италию в качестве тренера сборной. Это очень престижно. Я поблагодарил ребят после игры, все сыграли здорово. Мы еще должны проанализировать игру, в Харькове этот анализ будет сделан. Некоторые игроки сегодня травмировались, мы посмотрим в каком они будут состоянии и может на игру с Чехией кого-то дозаявим из резерва", - цитирует Андрея Шевченко OBOZREVATEL.
Видео матча смотрите по ссылке.
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