В Ужгороде группа ромов напала на двух подростков, отрабатывающих трюки на скейтах.

Это произошло на ступеньках драматического театра. На парней набросились пятеро ромов и без разговоров начали бить, сообщает "2+2".

В результате 15-летнего мальчика без сознания и с сотрясением мозга госпитализировали. Он до сих пор находится в больнице. Второму подростку досталось меньше: он получил много гематом и сломанный зуб.

Правоохранители расценили травмы мальчиков, как легкие. Полиция пытаются установить личности нападавших, которым грозит до 2 лет лишения свободы.

Недавно в Киеве на Русановских садах произошла драка между ромами, в результате которой жизни лишился один человек.