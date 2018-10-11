В Ужгороде ромы жестоко избили подростков (видео) [ Редактировать ]
В Ужгороде группа ромов напала на двух подростков, отрабатывающих трюки на скейтах.
Это произошло на ступеньках драматического театра. На парней набросились пятеро ромов и без разговоров начали бить, сообщает "2+2".
В результате 15-летнего мальчика без сознания и с сотрясением мозга госпитализировали. Он до сих пор находится в больнице. Второму подростку досталось меньше: он получил много гематом и сломанный зуб.
Правоохранители расценили травмы мальчиков, как легкие. Полиция пытаются установить личности нападавших, которым грозит до 2 лет лишения свободы.
Недавно в Киеве на Русановских садах произошла драка между ромами, в результате которой жизни лишился один человек.
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