У Канаді іноземці складали присягу на даху хмарочоса (відео) [ Редактировать ]
У Канаді шестеро іноземців складали присягу громадянина на даху хмарочоса в Торонто - таку процедуру влаштувало Міністерство імміграції.
Участь брали представники шести різних країн, серед них - і українка. Клятву виголошували, стоячи на краю даху, на висоті 553 метри, прив'язані страхувальними тросами.
В канадському уряді вирішили, що така церемонія надовго запам'ятається новоспеченим громадянам.
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