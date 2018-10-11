Росію можуть виключити з Ради Європи [ Редактировать ]
Генсек Ради Європи вперше заговорив про можливість виключення Росії з цього органу. Такі санкції проти РФ можуть запровадити за несплату членських внесків - про це Турбйорн Ягланд заявив під час дебатів щодо майбутнього Ради Європи.
Росія вже понад рік не платить внески. Тож відповідно до статуту, такого члена необхідно вивести зі складу - заявив Ягланд. Офіційно свою позицію він пообіцяв представити на зустрічі Комітету міністрів Ради Європи наприкінці тижня.
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