На Рівненщині затримали двох місцевих жителів, які зберігали вдома бурштин на 280 тисяч гривень. Майже 33 кілограми каміння правоохоронці вилучили під час обшуків у селі Тинне Сарнівського району.

В одному з господарств - також знайшли мотопомпу та пожежні рукави, які зазвичай використовують копачі.

"Поліцейські провели санкціонований обшук у господарстві за місцем проживання 23-річного жителя села Тинне, під час якого виявили бурштин-сирець вагою 9 кілограмів. А у господарстві 26-річного односельчанина - 23,85 кг бурштину та мотопомпу і обладнання для незаконного видобутку бурштину", - повідомила Ольга Олійник, прес-секретар ГУ НП у Рівненській області.