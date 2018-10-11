На Рівненщині затримали копачів бурштину [ Редактировать ]
На Рівненщині затримали двох місцевих жителів, які зберігали вдома бурштин на 280 тисяч гривень. Майже 33 кілограми каміння правоохоронці вилучили під час обшуків у селі Тинне Сарнівського району.
В одному з господарств - також знайшли мотопомпу та пожежні рукави, які зазвичай використовують копачі.
"Поліцейські провели санкціонований обшук у господарстві за місцем проживання 23-річного жителя села Тинне, під час якого виявили бурштин-сирець вагою 9 кілограмів. А у господарстві 26-річного односельчанина - 23,85 кг бурштину та мотопомпу і обладнання для незаконного видобутку бурштину", - повідомила Ольга Олійник, прес-секретар ГУ НП у Рівненській області.
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