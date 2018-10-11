На Донбасі двоє військових уночі підірвалися на міні і загинули на місці. Ще двох армійців втратили унаслідок ворожих обстрілів. Троє - поранені.

Попередньої доби російські окупанти майже три десятки разів атакували позиції Об'єднаних сил. Поблизу Травневого ворог накривав вогнем із мінометів 120 калібру та БМП, а в районі Золотого та Гнутового - застосував протитанкові ракетні комплекси. Крім того, по оборонцях Гнутового цілив снайпер.