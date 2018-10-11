Напередодні в Києві провели соціально-мистецьку акцію, щоб відродити інклюзивний театральний фестиваль "Сонячна хвиля". В рамках заходу свій творчий потенціал показували люди з інвалідністю з різних куточків України. Докладніше - Юлія Касян.

Мистецтво якнайкраще інтегрує людей з інвалідністю в суспільство, переконані організатори акції. Цілий день учасники проекту малювали, створювали сувеніри, випробовували себе як акторів.

"Коли надають людині певний статус соціальний, йому цей статус прививають виходячи із якихось-там висновків пов'язаних з неспроможністю людини. Ми говоримо про спроможність про сильні сторони. І ці сторони ми висвітлюємо, ми розвертаємо їх на глядача їх", - розповідає Віталій Любота, організатор акції.

Вони -особливі не тому, що відрізняються, а тому, що мають таланти і не бояться їх показати, розповідає режисер Анна Катеринич. Вона, як і інші люди з інвалідністю, живе повноцінним життям та вміє бути щасливою.

"Перш за все, хочеться довести, що маючи інвалідність ти теж людина. Це не вирок і ти можеш бути таким же талановитим, а можливо і більше. І можливо про це треба говорити. І коли в тебе є статус інвалід, це не те, що ой, я бідний. А ні, я щаслива людина бо я трошечки особливіша від інших", - говорить Анна Катеринич, режисер, актор та психолог.

Проект реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Його голова Марина Порошенко особисто підтримала учасників акції. Разом з іншими глядачами дружина президента подивилася виставу, у якій головними акторами стали особливі діти та молодь.

"Вони не тільки змогли показати свою творчість, свій талант. Вони тут знайшли нових друзів. Вони щасливі, що вони знають, що їх сприймають, сприймають їх творчість. Вони можуть впевнено дивитись в своє майбутнє", - наголосила Марина Порошенко, голова Українського культурного фонду.

Усіх учасників акції перша леді нагородила дипломами та подяками.