Українські військові звільнили село у Волновахському районі [ Редактировать ]
Українські військові зачистили покинуте село в "сірій зоні" і просунулися майже на півтора кілометра вперед. Населений пункт розташований у Волноваському районі. Кілька років він перебував під повним контролем бойовиків.
У цьому селі до війни жило усього 80 людей. Та зараз вулиці порожні. Усі повтікали. Бо окупанти грабували й тримали людей у страху.
"Це селище між двома позиціями - між нашими та противником. вже дуже давно в сірій зоні. велика відстань між нами та ним, але ми його стримуємо", - говорить військовослужбовець ЗСУ.
У покинутих будинках бойовики швидко облаштували свої схованки. А територію - майже в усьому селі замінували.
"Знайдено протипіхотні міни - ПМН2, ПМН3. Кожна доріжка якою ми йшли - ми пробивали. Видно, що встановлені міни дуже давно. Очевидно, ці позиції були зайняті противником, ще в 2015 році", - розповідає військовослужбовець ЗСУ.
"Село заминировано противопехотными минами. Инженерам придется работать очень долго", - говорить військовослужбовець ЗСУ.
Окрім мін російського виробництва, окупанти залишили по собі й інші докази перебування.
"Производитель Пенза. Москва. Не для продажи. Тушонка, пачки из-под сухпая", - говорить військовослужбовець ЗСУ.
"Было оставлено сепаратистами, наверное баловались, т.к. медикаменты, ампулы, спиртовая горелка. Кстати, горелка скорее всего из русского сухпайка. Наверное, какой-то алхимик из этих медикаментов изготовлял наркотическое вещество", - говорить військовослужбовець ЗСУ.
Зараз село контролюють українські армійці. Вони розмінували підходи, виставили секрети та заслони. Просунулись майже на півтора кілометра вперед.
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