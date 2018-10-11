Пожежу на військових складах під Ічнею ліквідовано [ Редактировать ]
Пожежу на військових складах під Ічнею ліквідовано. Утім на ділянках, які ще тліють, час від часу лунають поодинокі вибухи. Але місцевих жителів це не лякає, і вони, оминаючи блокпости, повертаються додому. Про ситуацію на постраждалій території - Данило Снісар.
Усі під'їзди до військової частини залишаються перекритими. Військові не пропускають навіть місцевих, які живуть у найближчих до артскладів селах. Там тривають розмінувальні роботи.
Околиця Ічні, тут досі земля здригається від ударних хвиль. Раз на півгодини на складі лунають поодинокі вибухи, хоч і не такі потужні, як напередодні. Сапери обстежують лісосмугу поблизу військової частини.
"Їдемо вже ж тепер. Все в хаті позалишалось. Може вже й нема нічого. І оце евакуація. Дорога там, проїдьте на Прилуки! Ви б бачили, що тут робилося! Скільки народу, скільки машин! А там же ж ями отакі!!! Це страшне!", - розповідає Наталія, жителька села Дружба.
Селище Августинівка та військове містечко Дружба - розташовані буквально за 200 метрів від складу - постраждали найбільше.
"Оце приїхали. Я не знаю, що говорити, пластик відпав, скла не має. Страшно... страшно. Вибухи ще чути. Так, страшно", - говорить Світлана, жителька села Дружба.
Місцеві таки повертаються до своїх домівок - на свій страх і ризик, лісом оминаючи блокпости.
"Ми своїм ходом поїхали в опів на четверту ночі з дитиною. Загрузилися в машину і поїхали собі. Ми почули самі собі вибухи. Вибухали склади", - розповідає Євген, житель села Дружба.
ДСНС звітує - менш ніж за добу із 16-кілометрової зони ураження евакуювали понад 12 з половиною тисяч людей. Утім, вивезли не всіх. Лідія Пилипівна минулу ніч провела в хаті - під гуркіт вибухової канонади. Рятувальників так і не дочекалася.
"Оце у вікно подивлюся, побачити - чи не горить хоча б ліс. Заграва туди тягнулася. Нікуди не ходила. Ніхто не забрав. - Не було ні автобусів, ні рятувальників? - Я не знаю. Я вночі вдома сиділа", - говорить Лідія Пилипівна, жителька Ічні.
Наразі місцеві жителі власноруч латають дірки на дахах і перетягують плівкою розбиті вікна. Усі витрати чиновники обіцяють компенсувати з держбюджету. В уряді на це виділять 100 мільйонів гривень. Та спочатку спецкомісія має оглянути всі пошкоджені будинки та зафіксувати завдані збитки.
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