В ночь на 11 октября в Киеве на Борщаговке произошло убийство. Мужчина 1979 года рождения истек кровью из бедренной артерии прямо на проезжей части.

Убийство произошло около 2:00 на улице Симиренко, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, между двумя мужчинами произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из них достал нож и ранил другого в область бедра.

Порез задел бедренную артерию, от чего 39-летний мужчина истек кровью. Прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь пострадавшему.

Ранивший своего оппонента мужчина своей вины не отрицал. Он признался полицейским, что использовал нож в качестве самообороны, но не ожидал, что потасовка закончиться убийством.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа.

До этого, в другом микрорайоне Киева - Пуще Водице - квартирантка зарезала хозяина квартиры.