На Борщаговке посреди улицы зарезали мужчину (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 11 октября в Киеве на Борщаговке произошло убийство. Мужчина 1979 года рождения истек кровью из бедренной артерии прямо на проезжей части.
Убийство произошло около 2:00 на улице Симиренко, сообщает "Информатор".
По словам очевидцев, между двумя мужчинами произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из них достал нож и ранил другого в область бедра.
Порез задел бедренную артерию, от чего 39-летний мужчина истек кровью. Прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь пострадавшему.
Ранивший своего оппонента мужчина своей вины не отрицал. Он признался полицейским, что использовал нож в качестве самообороны, но не ожидал, что потасовка закончиться убийством.
На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа.
До этого, в другом микрорайоне Киева - Пуще Водице - квартирантка зарезала хозяина квартиры.
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