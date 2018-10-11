Вечером 10 октября в Киеве на Оболони произошла авария с участием автомобилей Toyota Camry, Volvo и BMW. При этом, водитель Toyota Camry находился в неадекватном состоянии.

Так, водитель Toyota в нетрезвом состоянии двигался в сторону станции метро "Оболонь". На одном из перекрестков мужчина не справился с управлением, врезался в автомобили Volvo и BMW, после чего слетел с дороги. Автомобиль выскочил на тротуар и снес ограждение парковки, - сообщает "Информатор".

Водитель Toyota находился в неадекватном состоянии и сказал, что ему стало плохо за рулем. Прибывшие на место происшествия полицейские, обнаружили в салоне его машины пистолет и карабин.

В результате аварии пострадал водитель BMW, от столкновения он ударился головой в лобовое стекло. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом.

На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и "скорая".

Несколько часов спустя в другой части Киева - на Борщаговке - посреди улицы зарезали мужчину.