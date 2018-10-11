10 октября боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 12 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В результате обстрелов погибли двое военнослужащих Операции Объединенных сил (ООС) и трое получили ранения, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Прицельный огонь вел снайпер.

Боевики осуществляли обстрелы в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.

"Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве. Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Новотошковское, Майского, Новолуганское и Красногоровки оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского", - говорится в сообщении.

Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Майского - из вооружения боевых машин пехоты.

"Кроме того по позициям подразделения Объединенных сил вблизи Новотошковского велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер", - подчеркнули в пресс-службе.

За сутки 6 боевиков уничтожили, 10 - ранили.

Тем временем армия Украины на Донбассе заняла один из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой" зоне.