У Чернівцях затримали банду, яка грабувала валютників. Слідчі встановили, що підозрювані діяли за напрацьованою схемою - ретельно вивчали графік та маршрути своїх жертв, потому підстерігали, відбирали кошти і втікали на автівках.

Затримали зловмисників саме під час нападу на чергового валютника.

Правоохоронцям відомо про 10 таких епізодів, а загальне награбоване слідчі оцінюють у 30 мільйонів гривень. Затриманим світить до 15 років тюрми із конфіскацією майна.