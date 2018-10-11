У Чернівцях бандити грабували торгівців валютою [ Редактировать ]
У Чернівцях затримали банду, яка грабувала валютників. Слідчі встановили, що підозрювані діяли за напрацьованою схемою - ретельно вивчали графік та маршрути своїх жертв, потому підстерігали, відбирали кошти і втікали на автівках.
Затримали зловмисників саме під час нападу на чергового валютника.
Правоохоронцям відомо про 10 таких епізодів, а загальне награбоване слідчі оцінюють у 30 мільйонів гривень. Затриманим світить до 15 років тюрми із конфіскацією майна.
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