У Харкові з автоматів розстріляли відвідувачів спортклубу [ Редактировать ]
Стрілянина в Харкові. Увечері невідомі відкрили автоматний вогонь по місцевому спортклубу. Поранений - бізнесмен, який саме в цей час виходив із закладу в супроводі своїх охоронців. Його шпиталізували. Ніхто з перехожих не постраждав.
У місті оголосили план-перехоплення "Сирена". В поліції припускають, це був замах саме на пораненого підприємця.
"Ми працюємо з можливими очевидцями або свідками, встановлено, що стрільба велась з іншої сторони дороги. На даний час слідчими кваліфіковано вже через ст. 15 і ст. 115 - тобто замах на умисне вбивство", - повідомив Олег Бех, начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.
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