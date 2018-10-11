Стрілянина в Харкові. Увечері невідомі відкрили автоматний вогонь по місцевому спортклубу. Поранений - бізнесмен, який саме в цей час виходив із закладу в супроводі своїх охоронців. Його шпиталізували. Ніхто з перехожих не постраждав.

У місті оголосили план-перехоплення "Сирена". В поліції припускають, це був замах саме на пораненого підприємця.

"Ми працюємо з можливими очевидцями або свідками, встановлено, що стрільба велась з іншої сторони дороги. На даний час слідчими кваліфіковано вже через ст. 15 і ст. 115 - тобто замах на умисне вбивство", - повідомив Олег Бех, начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.