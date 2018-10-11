На Хмельниччині вихователь санаторію, який знущався з дітей - звільнився. Після гучного скандалу, коли стало відомо, що один із працівників закладу змушував дітей стояти на колінах - туди з перевіркою навідалася комісія з області та поліція. Вихователя відсторонили від роботи на період розслідування, та він сам написав заяву про звільнення. Подробиці - в сюжеті.

Ось це фото фото потай зробив 12-річний Борис. Діти - стоять на колінах з піднятими руками. Хлопець зателефонував мамі й поскаржився, що вихователь із них - знущається. А от керівництво запевняє - нічого про це не знають. Мовляв, діти самі влаштували цю сцену - задля забави.

"Ніяких актів насилля ні морально, ні фізично в нашому санаторії ніхто над дітьми не здійснює. Можливо вони хотіли комусь помститися, може насолити, може їх щось не влаштовувало", - стверджує Лілія Келащук, завідувач Великожванчицького санаторію для дітей.

Після цього - більшість батьків забрала своїх дітей додому. Андрій - залишився. Каже - сам на колінах не стояв, але начебто бачив, як усе відбувалося. І точнісінько повторив слова завідувачки.

"Вивів їх в коридор і сказав "подумайте над свою поведінкою" і пішов. А вони стали на коліна і почали фоткатись. Він прийшов, каже, "що ви робите? - Ми бавимось, кажуть", - розповідає Андрій, пацієнт Великожванчицького санаторію для дітей.

А от 11-річний Артем - він є на фотографії - розповідає зовсім інакше. Каже, так вихователь вирішив покарати хлопців за те, що ті бешкетували.

"Ми дуріли подушками, він прийшов вивів нас на коридор, і поставив нас на коліна і сказав підняти руки догори і так стояти доки він не прийде. Олексій Васильович. Те фото - це не все фото. Там з іншої сторони ще всі стояли, багато було дітей", - розповідає Артем, пацієнт Великожванчицького санаторію для дітей.

Артем навіть зізнався, що педагог ще й шарпав його за одяг, ображав принизливими та лайливими словами, а наступного дня - просив нікому про це не казати.

"Перед цим, як приїхала поліція, ввечері він до мене прийшов і сказав, щоб я збрехав що він нас вивів на коридор. Сказав, щоб ми заспокоїлися, він пішов покурити, а ми "тіпа спеціально" стали і сфотографувалися", - зізнається Артем, пацієнт Великожванчицького санаторію для дітей.

Але розповісти про все поліції Артем не зміг. За словами хлопця - коли приїхали правоохоронці - вчителі наказали йому сидіти тихо.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст. 126 ККУ - це побої та мордування, проводиться перевірка. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк", - повідомила Людмила Піскорська, інспектор відділу комунікацій Дунаєвецького районного відділу поліції.

Поспілкуватися з головним героєм цієї історії нам не вдалося. Після інциденту він звільнився з роботи за власним бажанням. Але, якщо провину педагога доведуть - уникнути відповідальності йому не вдасться, - запевнили правоохоронці.