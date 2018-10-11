"Розумні турнікети" запрацювали в аеропорту Дубая. Їх встановили, щоб зменшити черги і пришвидшити проходження паспортного контролю.

Тепер ця процедура триває лічені секунди - достатньо прикласти документ до екрана, пройти через сканери і повз камеру, котра розпізнає обличчя.

Технології тестуватимуть місяць. Наразі вони працюють лише для пасажирів першого і бізнес-класу.