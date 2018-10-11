В аеропорту Дубая встановили "розумні турнікети" [ Редактировать ]
"Розумні турнікети" запрацювали в аеропорту Дубая. Їх встановили, щоб зменшити черги і пришвидшити проходження паспортного контролю.
Тепер ця процедура триває лічені секунди - достатньо прикласти документ до екрана, пройти через сканери і повз камеру, котра розпізнає обличчя.
Технології тестуватимуть місяць. Наразі вони працюють лише для пасажирів першого і бізнес-класу.
по теме
У Японії з’являться розумні авто для людей похилого віку
Які технічні інновації впроваджують та з якими проблемами стикаються "ветерани" автомобільних доріг?
На Філіппінах створили безпілотне аеротаксі (відео)
Літальний апарат підіймається на висоту шість метрів і розганяється до 60 кілометрів на годину
Пользователи массово жалуются на iPhone XS и XS Max
Пользователи, которые успели протестировать новые iPhone XS и XS Max жалуются на проблемы с флагманом
У Німеччині запроваджують еко-технології у харчовій промисловості
Довгий час бари мали репутацію закладів, не надто чемних із клієнтами, іноді люди навіть не знали, що саме наливають їм у склянку - власники німецьких барів вирішили змінити цю думку
Как быстро зарядить iPhone с помощью команды iOS 12
Лайфхак с авиарежимом и снижением яркости экрана, позволяющий ускорить зарядку, знают и используют многие. Однако отключать беспроводные модули вручную довольно долго, к тому же потом легко забыть включить их обратно и остаться без связи