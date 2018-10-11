Отруєння Скрипаля: спецслужби ідентифікували третього підозрюваного

Чоловік, ім'я якого не розголошують, також був співробітником ГРУ й приїжджав до Солсбері, аби зробити розвідку на місцевості ще до прибуття Петрова і Боширова. Припускають, що він допоміг спланувати напад перед тим, як нервово-паралітичну сполуку "Новічок" ввезли на територію Британії