Британія закликає внести "Новічок" до списку заборонених речовин [ Редактировать ]
Велика Британія закликає "Організацію із заборони хімічної зброї" внести "Новічок" до списку заборонених речовин.
Офіційний Лондон переконаний, що це покращить міжнародну безпеку.
Саме "Новічком" у березні цьогоріч російські спецслужби отруїли колишнього розвідника Сергія Срипаля та його доньку Юлію. Пізніше дії речовини зазнали двоє британців, жінка - померла. Британський уряд покладає відповідальність за отруєння на Росію.
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Чоловік, ім'я якого не розголошують, також був співробітником ГРУ й приїжджав до Солсбері, аби зробити розвідку на місцевості ще до прибуття Петрова і Боширова. Припускають, що він допоміг спланувати напад перед тим, як нервово-паралітичну сполуку "Новічок" ввезли на територію Британії